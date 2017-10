Estão abertas as apostas para o último sorteio do ano da Mega Sena, a Mega da Virada. A previsão é de que o prêmio seja de, no mínimo, R$ 220 milhões, como o sorteado em 2016. O concurso de 31 de dezembro é o único concurso da Caixa que não permite a acumulação: se não houver acertador de seis números, o valor é dividido entre os acertadores de cinco números, e assim por diante. O sorteio será transmitido pela televisão.