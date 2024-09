O gaúcho Aser Ramos conquistou a medalha de prata no salto em distância T36 (deficiência de coordenação), nesta segunda-feira (2), nos Jogos Paralímpicos de Paris. O atleta, que é natural de Porto Alegre, saltou para 5m76cm. O pódio ainda foi composto pelo russo Evgenii Torsunov, que fez 5m83cm e conquistou o ouro, e o ucraniano Oleksandr Lytvynenko, com 5m76cm, que ficou com o bronze.