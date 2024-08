A brasileira Valdileia Martins sucumbiu às dores no pé esquerdo e desistiu da final da prova do salto em altura, neste domingo (4), na Olimpíada de Paris. A atleta chegou a se apresentar para a decisão no Stade de France, em Saint-Denis, mas sentiu o desconforto na corrida para fazer o primeiro salto, abandonando a disputa logo em seguida.