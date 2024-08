Destaques do dia Notícia

Resumo olímpico: um dia prateado na ginástica e na marcha atlética

Caio Bonfim conquistou medalha inédita na primeira prova do atletismo. No duelo entre Rebeca Andrade e Simone Biles, a brasileira ficou com a segunda posição

01/08/2024 - 18h49min Atualizada em 02/08/2024 - 00h22min