Aos 33 anos, Caio Bonfim chegou ao auge da sua carreira no começo da madrugada desta quinta-feira (1º) em Paris. Em sua quarta Olimpíada, o brasileiro conquistou a prata na marcha atlética 20km, com o tempo de 1h19min09s, garantindo a primeira medalha do Brasil no atletismo nos Jogos Olímpicos.