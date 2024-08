A capitã Gabi falou que as japonesas estavam "engasgadas" para as brasileiras após a eliminação na Liga das Nações em junho. Nesta quinta, a vontade do Brasil ficou evidente na vitória por 3 sets a 0 (25/20, 25/17 e 25/17) pela segunda rodada da fase de grupos do vôlei feminino das Olimpíadas.