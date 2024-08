Por conta do caso de doping do atleta paulista Daniel Nascimento, o Brasil, pela primeira vez em 44 anos, não terá representantes na maratona olímpica, prova que tradicionalmente marca o encerramento dos Jogos. No entanto, nas Olimpíadas de Paris, em uma iniciativa inédita, a maratona será aberta para 20 mil corredores amadores, sendo que apenas 195 são brasileiros. E o Rio Grande do Sul estará presente.