Nesta quinta (8), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou no Diário Oficial da União uma medida provisória que isenta atletas olímpicos de pagarem Imposto de Renda sobre os prêmios recebidos do COI e do COB nas Olimpíadas de Paris 2024. A cobrança vinha gerando críticas de bolsonaristas nas redes sociais.