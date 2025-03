Expodireto apresenta tecnologias para garantir a produção leiteira em períodos de calor extremo 

Ventiladores, alimentação adequada e amplo acesso à água são algumas das soluções apresentadas na feira. Expodireto Cotrijal / Divulgação

Pecuaristas que visitam o setor de Produção Animal, na 25ª Expodireto Cotrijal, encontram orientações sobre tecnologias para reduzir os efeitos das ondas de calor sobre os animais, condição que impacta negativamente a atividade leiteira.

Os bovinos contam, por exemplo, com ventiladores, controle da temperatura ambiente, alimentação adequada e amplo acesso à água para beber.

Conforme o gerente de Produção Animal da Cotrijal, Eduardo Bosse, o intuito é mostrar para o produtor que existem possibilidades nas áreas de automação e robótica com foco em problemas reais do produtor.

— Temos demonstrado aqui no parque artifícios como aspersão e ventilação, que tentam diminuir as perdas durante os dias de forte calor. A nossa equipe orienta os associados e clientes com as melhores práticas desse segmento — explica Bosse.

As condições extremas de calor que têm afetado o Rio Grande do Sul tem imposto desafios à produção e à reprodução dos rebanhos, como explica a médica veterinária Janine Surkamp, do setor de Sanidade da Cotrijal.

— O produtor vai ter que se adaptar a essa nova realidade, buscando alternativas para minimizar os efeitos do estresse térmico causado pelas altas temperaturas, sendo uma das principais, a redução da ingestão de matéria seca e, consequentemente, a diminuição da produção de leite. O uso de ventiladores aspersores não é apenas uma alternativa, seu uso está sendo obrigatório nas propriedades que querem reduzir os impactos negativos — explica Janine.

O calor impacta diretamente na alimentação e na produção leiteira. Expodireto Cotrijal / Divulgação

A especialista destaca ainda que os sistemas de ventilação e aspersão são distintos e devem ser implementados de forma complementar, levando em consideração as necessidades específicas de cada propriedade.

A escolha e a instalação desses equipamentos devem considerar fatores como as dimensões da área a ser ventilada e as características do ambiente.