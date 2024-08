O Brasil já é medalhista olímpico no futebol feminino dos Jogos de Paris. Após vencer a Espanha, por 4 a 2, nesta terça-feira (6), a Seleção Brasileira confirmou a classificação à final das Olimpíadas. O avanço veio com uma atuação de gala diante das atuais campeãs do mundo, que dá confiança para sonhar com o ouro inédito contra os Estados Unidos.