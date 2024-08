Está no ar a sétima edição do caderno especial de Zero Hora sobre a Olimpíada. A publicação conta a conquista histórica de Beatriz Souza, a primeira medalhista de ouro do Brasil nos Jogos de Paris, mostra como foram as classificações do país no vôlei e no basquete masculino e projeta a luta neste final de semana por pódios no surfe, no boxe, na ginástica, no tênis de mesa e no atletismo.