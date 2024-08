Torcida Notícia

Atletismo encanta brasileiros no primeiro dia das provas de pista: "A cara das Olimpíadas"

Valdileia Martins, do salto em altura, Fernando Balotelli, do decatlo, e Flávia Maria de Lima, dos 800 metros, foram os atletas do Brasil que obtiveram os resultados mais relevantes nesta sexta-feira, no Stade de France

02/08/2024 - 22h00min Atualizada em 02/08/2024 - 22h05min