Ganhar uma medalha olímpica é o menor dos objetivos para os arqueiros Marcus D'Almeida, 26 anos, e Ana Luiza Caetano, 21, classificados nesta terça (30) para a fase final do tiro com arco. Em entrevista a Zero Hora na Esplanada dos Inválidos, logo após vencerem os combates da fase classificatória, os atletas cariocas afirmaram que a principal meta é popularizar a modalidade no Brasil.