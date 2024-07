A brasileira Ana Luiza Caetano venceu dois confrontos na na manhã desta terça-feira (30) e avançou às oitavas de final do tiro com arco feminino nos Jogos Olímpicos de Paris. Ela superou a eslovena Zana Pintaric por 6 a 2 e Syaqiera Mashayikh, da Malásia, por 6 a 5. A brasileira volta a competir no sábado (3), data das semifinais e disputas das medalhas.