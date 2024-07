Guilherme Caribé avança às semifinais dos 100m livre e Beatriz Dizott garante vaga na final dos 1500m livre

O Brasil obteve bons números na natação até aqui nesta terça-feira (30). Nas quartas dos 100m livre, Guilherme Caribé terminou em 4º na sua bateria e ficou com 12º melhor tempo, avançando às semifinais — na mesma prova, Marcelo Chierighini foi eliminado, ficando em 35º. Depois, Beatriz Dizott garantiu vaga na final ao ficar em sétima na classificatória em sua estreia nos Jogos. Nicolas Albiero, no entanto, acabou eliminado após ficar em 18º no ranking geral dos 200m borboleta.