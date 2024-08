Apoio à nova geração Notícia

Medalhistas, Maurício Lima, Janeth e Natália Falavigna são atrações em torcida do Brasil na ginástica

Ídolos do vôlei, do basquete e do taekwondo, respectivamente, foram flagrados pela reportagem de GZH ingressando na Arena Bercy para torcer por Diogo Soares

31/07/2024 - 16h24min