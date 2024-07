Ainda que possa não estar presente no pódio, Gabriel Medina já entrou pro rol de imagens icônicas das Olimpíadas. A foto do surfista brasileiro no ar junto de sua prancha, com o dedo indicando o número 1, após deixar a onda que lhe rendeu a nota 9,90, viralizou nas redes e ganhou destaque na imprensa internacional como uma das imagens mais marcantes dos Jogos de Paris.