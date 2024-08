Diogo Soares teve desempenho aquém das expectativas na final do individual geral da ginástica artística. Nesta quarta-feira (31), o brasileiro terminou na 23ª colocação, com o somatória de 78.698 pontos, entre 24 participantes. O ouro ficou com o japonês Shinnosuke Oka (86.832), seguido dos chineses Boheng Zhang (86.599), com a prata, e Ruoteng Xiao (86.364), com o bronze. Xiao havia sido prata nos Jogos de Tóquio.