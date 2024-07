As meninas do Brasil mostraram o motivo de o país ser um dos principais da ginástica artística. Neste domingo (28), na classificação feminina da modalidade, as brasileiras conseguiram avançar para a final de equipes. Rebeca Andrade garantiu vaga na decisão do individual geral e em mais três aparelhos: salto sobre o cavalo, barras assimétricas, trave e solo.