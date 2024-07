O Brasil garantiu sua primeira medalha nos Jogos Olímpicos de Paris neste domingo (28), com o judoca Willian Lima. Na final da categoria de 66 kg do judô, o brasileiro enfrentou o japonês Abe Hifumi e conquistou a medalha de prata na categoria . Ele entra para a história como 25º medalhista do judô em Jogos Olímpicos.