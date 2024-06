O interesse do público em acompanhar as mais diversas modalidades dos Jogos de Paris está em alta. De acordo com o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos (Cojo), das 10 milhões de entradas, 80% já foram comercializadas. E o Brasil tem participação nessa demanda, já que mais de 57 mil bilhetes foram vendidos para pessoas que nasceram no país para os 19 dias da competição.