A Federação Internacional de Tênis (ITF, na sigla em inglês) oficializou nesta quarta-feira (12) as vagas de Beatriz Haddad Maia e Laura Pigossi na Olimpíada de Paris, de acordo com a Confederação Brasileira de Tênis (CBT). As duas tenistas devem jogar tanto na chave de simples quanto nas duplas na capital francesa.