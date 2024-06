Em duelo de seleções invictas, o time feminino do Brasil derrubou a poderosa Polônia por 3 sets a 1, nesta quarta (11), se garantiu na fase final da Liga das Nações e subiu ao primeiro lugar geral da competição. As comandadas do técnico José Roberto Guimarães buscaram a virada para superar as polonesas por 22/25, 25/17, 25/17 e 25/16, em Hong Kong, na China, e agora a equipe brasileira é a única invicta da competição: nove vitórias em nove jogos.