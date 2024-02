Argentina, Paraguai e Venezuela serão os adversários do Brasil na busca pelas vaga em Paris 2024 no quadrangular final do Pré-Olímpico. Duas seleções carimbarão o passaporte para o torneio que será disputado na França entre os meses de julho e agosto. Faltam alguns meses para as Olimpíadas, mas os brasileiros sonham com a conquista do terceiro ouro consecutivo, após campanhas vitoriosas na Rio 2016 e em Tóquio 2020.