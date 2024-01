Na prática do nado artístico, o sorriso é um gesto habitual. E, para as gêmeas ucranianas Maryna e Vladyslava Aleksiiva, que aspiram à medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, treinar em meio às bombas não muda nada. As irmãs de 22 anos, que faturaram o bronze em Tóquio, estão entre as principais candidatas ao lugar mais alto no pódio na capital francesa.