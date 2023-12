O surfista brasileiro João Chianca sofreu um acidente neste domingo (3), em Pipeline, no Havaí. Chumbinho, como é conhecido, foi resgatado ainda desacordado e levado a um hospital. De acordo com Lucas Chumbo, irmão do atleta, o surfista está bem. Ele também agradeceu pelo socorro rápido dos salva-vidas e da equipe de resgate.