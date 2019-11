Impulso olímpico "Quero inspirar as surfistas do Brasil", afirma Tatiana Weston-Webb após a conquista da vaga para os Jogos de Tóquio Em entrevista a GaúchaZH, a atleta nascida em Porto Alegre e criada no Havaí destaca a importância da Olimpíada para a modalidade e lembra dos churrascos com a família no RS