Campeão em 2023 e prometendo bela apresentação, Medvedev decepciona e cai na estreia em Miami

Campeão em 2023 e semifinalista na temporada passada, o russo Daniil Medvedev decepcionou na largada da atual edição do Masters 1000 de Miami ao cair logo na estreia, com derrota para o espanhol Jaume Munar. Sem impor resistência, o cabeça de chave 7 se despediu em sets diretos, parciais de 2/6 e 3/6.

No primeiro set, o russo levou o jogo igual até o 2 a 2, quando viu Munar encarar quatro pontos seguidos e fechou em 6 a 2. Sem jamais se impor na partida, Medvedev viu o rival encaminhar a vitória ao quebrar logo no quarto game do segundo et para abrir 3 a 1. Sem novas quebras, a partida terminou com 6 a 3.