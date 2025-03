Líderes indígenas concluem peregrinação mundial com oração pela natureza

Líderes de 22 povos originários dos cinco continentes concluíram neste domingo uma peregrinação de 46 dias ao redor do mundo com uma oração no Chile, na qual pediram mais proteção à natureza.

O trajeto dos indígenas começou na Itália e passou por Índia, Austrália e Zimbábue, antes de terminar no Chile. Na cerimônia de encerramento, representantes de comunidades como os Noke Koi, do Brasil, os Khalkh, da Mongólia, e os Kallawaya, da Bolívia, cantaram, dançaram e rezaram ao ritmo de tambores, ao redor de um altar onde acenderam o fogo sagrado.

No fim do evento, os líderes se uniram em um abraço, com uma mensagem em comum: cuidar do meio ambiente. "Somos parte da natureza. Não estamos separados dela. Estamos em um momento crítico, em que tanta destruição ocorreu, grande parte dela por mãos humanas", disse Rutendo Ngara, 49, representante do grupo sul-africano Oba Umbuntu.