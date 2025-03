Portugal vence Dinamarca na prorrogação (5-2) e vai às semifinais da Liga das Nações

Após perder na quinta-feira em Copenhagen (1-0), Portugal conseguiu se classificar neste domingo (23), em Lisboa, para a 'Final Four' da Liga das Nações, ao vencer a Dinamarca por 5 a 2, após a prorrogação e vai enfrentar a Alemanha no início de junho valendo uma vaga na final.

A Dinamarca ficou com a sensação de ter deixado escapar por entre os dedos a classificação para a fase seguinte.

O herói da noite foi Trincão, que entrou em campo a dez minutos do fim dos noventa minutos regulamentares e que conseguiu fazer 3 a 2 aos 86 minutos, mandando o jogo para a prorrogação onde ele próprio abriu o caminho ao marcar logo no primeiro minuto (91').

Cristiano Ronaldo, aos 40 anos, marcou um dos gols de sua equipe, o 136º da carreira com a camisa da seleção portuguesa. Ele aproveitou uma bola que havia batido na trave, se redimindo assim de um pênalti que ele havia perdido no início do jogo, aos 6 minutos, quando o goleiro Kasper Schmeichel adivinhou o lado.