Bélgica vence Ucrânia (3-0) e se mantém na elite da Liga das Nações

Três dias depois do desastre em Múrcia, Garcia, que substituiu Domenico Tedesco no comando da Bélgica, fez seis alterações no time titular.

De volta à seleção nacional depois de quase dois anos afastado por lesão e problemas com Tedesco, Thibaut Courtois não jogou devido a um cansaço muscular e deu lugar a Matz Sels no gol, enquanto Jeremy Doku e Hans Vanaken começaram no apoio direto a Romelu Lukaku no ataque.