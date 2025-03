Alex Sandro revela foco do Flamengo em duelo com Chelsea no Mundial de Clubes: 'Jogo diferente'

Com dois títulos acumulados no ano e no centro das atenções pela facilidade com que superou seus rivais no Campeonato Carioca, o Flamengo tem no Mundial de Clubes a sua prioridade para a temporada 2025. Integrante do Grupo D, o time rubro-negro tem no Chelsea, da Inglaterra, o mais temido adversário da chave. Um dos jogadores mais rodados do elenco e com experiência de anos no futebol europeu, o lateral-esquerdo Alex Sandro disse que o rival inglês já vem sendo analisado pelo técnico Filipe Luís.