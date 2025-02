Torcedores de Fortaleza e Ceará são detidos após briga generalizada

Mais de 60 torcedores de Fortaleza e Ceará foram detidos pela Polícia Militar na tarde deste sábado (8). Eles entraram em confronto nos arredores da Arena Castelão, em Fortaleza, Ceará, onde os clubes rivais entraram em campo às 16h30min, pela quinta rodada do Campeonato Cearense.

Conforme apurações do g1, dois ônibus com torcedores presos foram encaminhados pela Polícia Militar do Ceará à Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) da Polícia Civil.