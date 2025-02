Rio Open 2025: veja a programação de jogos desta quarta-feira

Monteiro é o único brasileiro na chave de simples no Rio Open.

O Rio Open terá seu terceiro dia de competições nesta quarta-feira (19), com o principais destaques ficando para o alemão Alexander Zverev e o cearense Thiago Monteiro, único brasileiro que ainda está na disputa de simples .

Nas duplas, o gaúcho Rafael Matos, que forma parceria com o mineiro Marcelo Melo, inicia a defesa do título conquistado em 2024, quando jogou com o colombiano Nicolás Barrientos.