Com gol nos acréscimos, United vira sobre Leicester e avança na Copa da Inglaterra

Longe da disputa pelo título na Premier League (13º), o Manchester United sofreu para vencer o Leicester por 2 a 1 nesta sexta-feira (7), em Old Trafford, pela Copa da Inglaterra, graças a um gol de cabeça nos acréscimos do zagueiro Harry Maguire (90'+3).

Os 'Red Devils', atuais campeões do torneio, foram os primeiros a garantir vaga nas oitavas de final.

Contra os 'Foxes', dirigidos pela lenda do United Ruud van Nistelrooy, o time de Manchester saiu atrás no placar depois do gol de Bobby Decordova-Reid (42'), que se antecipou ao goleiro André Onana para desviar um chute de Wilfried Ndidi e mandar a bola para as redes.

Mas um belo chute de Joshua Zirkee (68') e a cabeçada de Maguire após cobrança de falta de Bruno Fernandes no apagar das luzes garantiram a classificação, levantando a torcida em Old Trafford.

"Foi um bom resultado, não uma boa atuação", disse em entrevista à emissora ITV após a partida o técnico dos 'Red Devils', Ruben Amorim.

"O treinador é o primeiro responsável quando e equipe não rende, não melhora. Nós estamos aqui para fazer as coisas e para ver o jogo, estudar o jogo e tentar melhorar", acrescentou Amorim.

A quarta rodada da Copa da Inglaterra terá outros três duelos entre equipes da primeira divisão: o Everton receberá o Bournemouth no sábado, horas depois da visita do Chelsea ao Brighton. no domingo, Aston Villa e Tottenham se enfrentam em Birmingham.

Dois dos principais candidatos ao título, Manchester City e Liverpool, visitarão adversários mais modestos: os 'Citizens' viajam a Londres para enfrentar o Leyton Orient (3ª divisão) no sábado, enquanto os 'Reds' jogam no sul da Inglaterra contra o Plymouth (2ª divisão), no domingo.

-- Programação da quarta rodada da Copa da Inglaterra:

- Sexta-feira:

(+) Manchester United - Leicester 2 - 1

- Sábado:

Leeds - Millwall

Leyton Orient - Manchester City

Preston North End - Wycombe Wanderers

Coventry - Ipswich Town

Wigan - Fulham

Everton - Bournemouth

Southampton - Burnley

Stoke - Cardiff

Birmingham City - Newcastle

Brighton - Chelsea

- Domingo:

Blackburn - Wolverhampton

Plymouth Argyle - Liverpool

Aston Villa - Tottenham

- Segunda-feira:

Doncaster Rovers - Crystal Palace

- Terça-feira:

Exeter City - Nottingham Forest