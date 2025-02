Brasil vence Colômbia e segue invicto no hexagonal final do Sul-Americano sub-20 

Iago, de cabeça, marcou para o Brasil. Juan BARRETO / AFP

O Brasil venceu mais uma no hexagonal final do Sul-Americano sub-20. Depois de estrear nesta fase com vitória sobre o Uruguai, agora foi a vez da seleção brasileira bater a Colômbia, por 1 a 0, nesta sexta-feira (7).

O gol foi marcado pelo zagueiro Iago, de cabeça, aos cinco minutos do primeiro tempo. O time de Ramon Menezes ainda jogou com um a menos nos últimos oito minutos de partida, devido a expulsão de Igor Serrote.

Com o resultado, o Brasil é momentaneamente líder do hexagonal, com seis pontos. A Argentina, que encara os uruguaios ainda na noite desta sexta, é a única que pode ultrapassar a seleção ainda nesta rodada.

Assim, a seleção brasileira pode confirmar matematicamente, já na próxima rodada , uma das quatro vagas para o Mundial Sub-20, no segundo semestre. A Amarelinha volta a campo na segunda-feira (10), às 17h, contra o Paraguai.

Como foi o jogo

A seleção brasileira abriu o placar logo no início da partida, aos cinco minutos. Em cobrança de escanteio, Iago subiu mais alto que todo mundo e marcou, de cabeça, para a seleção brasileira.

O gol logo cedo sugeriu certa superioridade do Brasil, indicando até uma possível goleada. Mas parou por aí. Depois disso, a Colômbia ficou mais tempo no campo de defesa brasileiro, só que sem efetividade. Enquanto isso, os comandados por Ramon Menezes investiam em contra ataques.

Aos 17 minutos, Nathan Fernandes, um dos destaques do Brasil no torneio, precisou ser substituído, com desconforto muscular. Wesley entrou no seu lugar.

Na etapa final, em grande parte do tempo, o jogo seguiu equilibrado. A Colômbia insistiu, mas não conseguiu igualar o placar. A seleção brasileira, mesmo mais recuada, tentou ampliar e acertou dois chutes na trave, com Wesley e Gustavo Prado.

Aos 41 do segundo tempo, Igor Serrote, que já estava pendurado por falta dura no primeiro tempo, recebeu mais um cartão amarelo, por "cera", e foi expulso. Nos últimos minutos, a seleção colombiana jogou o Brasil para o seu campo de defesa e por pouco não empatou.