Vídeo mostra momento em que brasileiro Eric Granado é atropelado em corrida da MotoE e sofre lesão séria 

Eric Granado é um veterano da MotoE e também um dos mais vitoriosos na categoria . Indo para sua sétima temporada, ele soma 11 vitórias e 22 pódios em um total de 61 corridas disputadas. Sua melhor performance se deu em 2022, quando ele foi vice-campeão com 192,5 pontos, 34,5 atrás do vencedor daquela edição, o suíço Dominique Aegerter.

Recorde de Mac Márquez

Na principal categoria da MotoGP, Marc Márquez, que trava acirrada disputa com o irmão Álex Márquez pela liderança, venceu a corrida sprint da etapa da França, em Le Mans, neste sábado, e retomou a ponta do Mundial. De quebra, com o sexto trunfo seguido em corrida sprint em seis provas disputadas na atual temporada, o octocampeão superou o antigo recordista, Jorge Martín, com cinco em 2023.