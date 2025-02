Argentino derrota Zverev e passa às semifinais do Rio Open

Zverev (E) foi surpreendido por Comesaña (D). Divulgação / Fotojump/Rio Open

Principal favorito ao título do Rio Open, o alemão Alexander Zverev foi eliminado nas quartas de final do Rio Open. Nesta sexta-feira (21), ele foi derrotado pelo argentino Francisco Comesaña, que fez por 2 a 1, parciais de 4/6, 6/3 e 6/4, após duas horas e 30 minutos de partida disputada em uma Quadra Guga Kuerten praticamente lotada.

Após a eliminação do brasileiro João Fonseca, Zverev passou a ser o preferido do público, que o seguiu durante os jogos e treinos nas quadras do Jockey Club Brasileiro.

Número 2 do ranking mundial, o alemão utilizou o Rio Open como início de sua preparação para Roland Garros, onde é o atual vice-campeão. Mas antes de atuar no saibro europeu ele deve atuar no ATP 500 de Acapulco e nos Masters de Indian Wells e Miami.

Contra Comesaña, que é o 86º do mundo, Zverev começou sendo superior e rapidamente abriu vantagem, com quebra de saque. O argentino chegou a devolver o break, mas novamente o alemão conseguiu uma quebra de serviço e levou a primeira parcial, após tentar derrubar um drone que sobrevoou a quadra, quando ele iria sacar para fechar o set.

No segundo set, o argentino abusou de largadinhas e começou a desestabilizar o jogo do alemão. Com uma quebra abriu 5-2 e fechou o set, após desperdiçar algumas chances para empatar a partida.

O terceiro set caminhava com vitória de Zverev, que fazia 3-0 com um quebra acima. Foi o momento em que o jogo mudou. Após confirmar o serviço, o argentino ficou 1-4 abaixo, e na sequência venceu 13 de 15 pontos e empatou em 4-4. Em um game, onde o alemão sacou muito mal, Comesaña virou para 5-4 e com o saque garantiu a vitória.

Esta foi a segunda vez que o argentino derrotou um jogador do top 10. A anterior foi na estreia de Wimbledon em 2024, quando ele superou o russo Andrey Rublev, então sexto do ranking.