Primeira semifinal do Rio Open será argentina

Báez busca ser o primeiro bicampeão do Rio Open. Divulgação / Fotojump/Rio Open

Atual campeão do Rio Open, o argentino Sebastián Báez segue na busca pelo bicampeonato do torneio disputado nas quadras do Jockey Club Brasileiro. Nesta sexta-feira (21), ele garantiu sua vaga entre os quatro melhores jogadores do ATP 500 ao vencer uma das surpresas da chave, o taiwanês Chun-Hsin Tseng em sets diretos, parciais de 6/4 e 6/1, em uma hora e 35 minutos de jogo disputado na Quadra Guga Kuerten.

O confronto foi iniciado com temperatura na casa dos 35 graus e teve um set inicial de três quebras do argentino e uma do asiático, que na rodada passada eliminou o brasileiro Thiago Monteiro.

No segundo set, quando o placar marcava 3 a 0 para Báez, já com uma quebra, Tseng solicitou atendimento médico ao sentir dores no posterior da coxa direita. Ele ainda voltou para a quadra e confirmou um game de saque, mas sem as melhores condições não foi páreo para o 31º colocado do ranking mundial.

— Bom poder voltar para a semifinal. Feliz pela partida e pelo meu nível de jogo hoje. Tenho coisas para melhor, mas saquei e joguei bem hoje — disse Báez em entrevista coletiva.

Em duelo de "lucky losers", Camilo Carabelli garante semifinal

Carabelli vibra com vaga na decisão Divulgação / Fotojump/Rio Open

O rival de Sebastián Báez na semifinal será seu compatriota Camilo Carabelli, que venceu o confronto com o português Jaime Faria por 2 a 0, parciais de 7/6 (7/5) e 6/4, após uma hora e 56 minutos de duelo na quadra 1.

A partida chamou atenção por reunir dois jogadores que estavam na chave do qualificatório, mas que foram derrotados na rodada final e teoricamente nem deveria disputar o torneio.

Porém, com desistências por lesão, eles conseguiram entrar na chave principal como lucky-losers, denominação dada aos chamados "perdedores de sorte", que justamente são os tenistas derrotados na última fase do quali. A escolha dos eleitos é feita pela melhor posição no ranking.