Quanto o Rio Open pagará aos vencedores?

Quem ficar com o troféu do Rio Open, que foi carregado por Rebeca Andrade na abertura do torneio, receberá cerca de R$ 2,5 mi. Divulgação / Fotojump

Em sua 11ª edição, o Rio Open pagará um valor recorde de premiação. O torneio carioca oferecerá um total de US$ 2,39 milhões para os atletas participantes, o equivalente a R$ 13,8 milhões na cotação atual. Isso significa um aumento de 14% no valor, comparado a 2024.

O vencedor do torneio de simples do Rio Open levará para casa US$ 448 mil (cerca de R$ 2,5 milhões). O vice-campeão ficará com US$ 241,1 mil (cerca de R$ 1,4 milhão).

Nas duplas, a parceria vencedora ganhará US$ 147,1 mil (aproximadamente R$ 850 mil).

A presença na primeira rodada já garante ao atleta US$ 18.690,00, o equivalente a R$ 108 mil na cotação atual.

Aos 18 anos, Fonseca é um dos principais nomes do campeonato e uma das maiores promessas do tênis mundial.

Em seu segundo ano como tenista profissional, João chocou o mundo no Australian Open, quando furou o quali e chegou até a segunda rodada da chave principal. Ele foi confirmado para a disputa no Rio pela terceira vez.

Entre os adversários da estrela brasileira estão, principalmente, dois europeus e um sul-americano.

Favorito ao título, o alemão Alexander Zverev, medalhista de ouro nas Olimpíadas de Tóquio 2020, finalista do Australian Open e atual número 2 do ranking mundial, joga o torneio pela primeira vez.

Maior medalhista olímpica do Brasil, Rebeca Andrade foi uma das atrações do primeiro dia de Rio Open. Ela foi a estrela da cerimônia de abertura do torneio carioca.

A ginasta vem fazendo aulas de tênis e se mostrou fã de João Fonseca, como todos os brasileiros. No entanto, revelou que ainda não falou com o carioca de 18 anos, atual campeão do ATP 250 de Buenos Aires.

— Ainda não. Espero que sim (falar com João). Não quero atrapalhar. Me disseram que ele está treinando, eu falei "deixa ele treinar!" Deixa ele lá. Mas se der tudo certo, a gente se encontra. Eu acho que vai ser bem legal — disse a medalhista em entrevista nesta segunda-feira (17).

Chave de simples