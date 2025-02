"Queria que ele ou um argentino fosse o próximo latino campeão de Slam", afirma Del Potro sobre João Fonseca

O forehand de João Fonseca é comparado ao de Juan Martín Del Potro. O ex-tenista argentino esteve no Rio Open nesta sexta-feira (21) , a convite da organização do evento, e falou sobre a promessa brasileira.

Vencedor do US Open em 2009, quando derrotou Roger Federer na final, Del Potro elogiou o brasileiro e disse torcer para que João conquiste um Grand Slam .

— É incrível a sua evolução. Também tem a pressão. No Brasil e na Argentina, as pessoas te amam e te criticam. É importante aprender a conviver com isso, ter paciência e que ele desfrute. Queria que ele ou um argentino fosse o próximo latino campeão de Slam — disse o tenista da Argentina.

— Muito contente de estar no Rio, tenho memórias dos Jogos Olímpicos aqui. É uma cidade muito especial no meu coração. Esse torneio infelizmente nunca joguei, sempre foi um sonho poder voltar ao Rio. Depois da Olimpíada, muitos fãs brasileiros começaram a me seguir e sempre me senti muito querido por eles.