O Manchester City anunciou a contratação do zagueiro Vitor Reis, do Palmeiras , nesta terça-feira (21). A negociação pelo defensor de 19 anos foi concretizada em 35 milhões de euros (cerca de R$ 217 milhões).

Esse valor faz com que o jovem seja o zagueiro brasileiro mais caro da história. O feito supera o recorde anterior de Lucas Beraldo, transferido do São Paulo para o PSG no final de 2023, por 20 milhões de euros (cerca de R$ 107,8 milhões naquele momento).