Manchester United e Tottenham vencem e avançam às oitavas da Liga Europa

O Manchester United garantiu sua vaga nas oitavas de final da Liga Europa nesta quinta-feira (30) com uma vitória por 2 a 0 sobre o romeno FCSB, enquanto o Tottenham recorreu a seus jovens para avançar entre os oito primeiros.

Diogo Dalot e Kobbie Mainoo marcaram pelo United no segundo tempo do último jogo da fase de liga, na National Arena, em Bucareste.

No norte de Londres, o técnico do Tottenham, Ange Postecoglou, sob pressão intensa, respirou aliviado ao ver Dane Scarlett, Damola Ajayi e Mikey Moore brilharem na vitória de 3 a 0 sobre o sueco Elfsborg com seus primeiros gols pelo clube.

O United, invicto há oito jogos no torneio, terminou em terceiro lugar e o Tottenham em quarto, garantindo que os clubes da Premier League evitassem a fase de repescagem da Liga Europa.

Os oito primeiros colocados avançam automaticamente para as oitavas, onde serão cabeças de chave contra os vencedores de oito playoffs de ida e volta, contra os clubes classificados do nono ao 24º lugar.

O técnico do United, Ruben Amorim, insistiu em que foi "muito importante" vencer o FCSB porque deixar de jogar os playoffs lhe permite poupar seus jogadores mais importantes.

A equipe de Amorim fez sua parte, chegando a uma derrota em sete jogos em todas as competições, com uma terceira vitória consecutiva.

O United foi irregular no primeiro tempo, mas, logo após o intervalo, Amorim lançou Amad Diallo e Alejandro Garnacho, que quase causou um impacto instantâneo ao ajeitar e chutar rasteiro na segunda trave.

Bruno Fernandes disparou de longa distância com perigo antes do United finalmente abrir o placar no minuto 60. Diallo cruzou rasteiro e Dalot chegou a tempo para marcar com facilidade.

Daniel Birligea quase empatou para o FCSB logo em seguida com uma bomba que quase cruzou a linha após acertar o travessão.

Mas a finalização de Mainoo após um corte de Garnacho aos 68 minutos encaminhou o triunfo.

- Jovens do Tottenham espantam tristeza -

No Tottenham Hotspur Stadium foram necessários três dos promissores jovens da base do clube para levantar o moral do time.

O Tottenham está na 15ª posição da Premier League, oito pontos acima da zona de rebaixamento, depois de vencer apenas uma das últimas 11 partidas da competição.

A derrota do fim de semana passado contra o Leicester, que também luta na parte inferior da tabela, fez com que o Tottenham chegasse à mais longa sequência sem vitórias na Premier League desde 2008.

Postecoglou admitiu que não tem certeza se permanecerá no cargo depois que os torcedores vaiaram o time e pediram a demissão do presidente Daniel Levy durante o desastre contra o Leicester.

O Tottenham perdeu o zagueiro Radu Dragusin devido a um problema no joelho, num momento em que as lesões aumentavam no segundo tempo, mas seu substituto, Scarlett, acabou com a resistência do Elfsborg aos 70 minutos.

Um cruzamento de Dejan Kulusevski encontrou Scarlett e o atacante de 20 anos cabeceou para o fundo da rede, poucos dias depois de retornar de um período de empréstimo ao Oxford, da segunda divisão.

Ajayi, de 19 anos, estava em campo havia apenas quatro minutos quando finalizou um passe de Scarlett para marcar em grande estilo, aos 84 minutos, em sua estreia. E ainda houve tempo para Moore, de 17 anos, marcar nos acréscimos.

O escocês Rangers também avançou às oitavas de final ao subir ao oitavo lugar com uma vitória por 2 a 1 sobre o Union Saint-Gilloise da Bélgica, em Ibrox.

Nicolas Raskin colocou o Glasgow Rangers na frente com uma cabeçada aos 21 minutos e Vaclav Cerny aumentou no início do segundo tempo (55'). O argentino Kevin Mac Allister diminuiu na reta final (83') e deu emoção aos últimos instantes.

O Fenerbahçe, do técnico português José Mourinho, chegou aos playoffs, terminando em 24º lugar - superando o Braga no saldo de gols - após um empate em 2 a 2 fora de casa contra o dinamarquês Midtjylland.

A Lazio fechou a fase de liga do campeonato na liderança apesar da derrota por 1 a 0 para o Braga, enquanto o Athletic Bilbao venceu o Viktoria Plzen por 3 a 1 e garantiu o segundo lugar.

O quinto colocado Eintracht Frankfurt, o sexto Lyon e o sétimo Olympiakos compõem o restante do grupo de oito primeiros.

A Roma garantiu uma vaga no playoff ao derrotar o Frankfurt por 2 a 0 com gols de Angelino e Eldor Shomurodov.

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Lazio 19 8 6 1 1 17 5 12

2. Athletic Bilbao 19 8 6 1 1 15 7 8

3. Manchester United 18 8 5 3 0 16 9 7

4. Tottenham 17 8 5 2 1 17 9 8

5. Eintracht Frankfurt 16 8 5 1 2 14 10 4

6. Lyon 15 8 4 3 1 16 8 8

7. Olympiacos 15 8 4 3 1 9 3 6

8. Glasgow Rangers 14 8 4 2 2 16 10 6

9. Bodo/Glimt 14 8 4 2 2 14 11 3

10. Anderlecht 14 8 4 2 2 14 12 2

11. FC Steaua 14 8 4 2 2 10 9 1

12. Ajax 13 8 4 1 3 16 8 8

13. Real Sociedad 13 8 4 1 3 13 9 4

14. Galatasaray 13 8 3 4 1 19 16 3

15. Roma 12 8 3 3 2 10 6 4

16. Viktoria Pilsen 12 8 3 3 2 13 12 1

17. Ferencváros 12 8 4 0 4 15 15 0

18. Porto 11 8 3 2 3 13 11 2

19. AZ Alkmaar 11 8 3 2 3 13 13 0

20. Midtjylland 11 8 3 2 3 9 9 0

21. Union St-Gilloise 11 8 3 2 3 8 8 0

22. PAOK 10 8 3 1 4 12 10 2

23. Twente 10 8 2 4 2 8 9 -1

24. Fenerbahçe SK 10 8 2 4 2 9 11 -2

25. Sporting de Braga 10 8 3 1 4 9 12 -3

26. IF Elfsborg 10 8 3 1 4 9 14 -5

27. Hoffenheim 9 8 2 3 3 11 14 -3

28. Besiktas 9 8 3 0 5 10 15 -5

29. Maccabi Tel Aviv 6 8 2 0 6 8 17 -9

30. Slavia Praga 5 8 1 2 5 7 11 -4

31. Malmö FF 5 8 1 2 5 10 17 -7

32. FK Riga 5 8 1 2 5 6 13 -7

33. Ludogorets 4 8 0 4 4 4 11 -7

34. Dinamo de Kiev 4 8 1 1 6 5 18 -13

35. Nice 3 8 0 3 5 7 16 -9

36. Qarabag 3 8 1 0 7 6 20 -14

./bds/smg/mw/aam/rpr