De virada, Fluminense bate o Pinheiros pela Superliga feminina de vôlei

Ariane, do Fluminense, bloqueia o ataque do Pinheiros. Ricardo Bufolin / EC Pinheiros

No encerramento da 12ª rodada da Superliga feminina de vôlei, o Fluminense foi a São Paulo e derrotou o Pinheiros, de virada, por 3 sets a 1, parciais de 18/25, 25/17, 25/17 e 25/21, e chegou à quinta vitória consecutiva na competição.

Com o resultado, o time carioca agora soma oito vitórias contra quatro derrotas. Com 24 pontos, segue na sexta colocação, dois pontos atrás do rival Sesc RJ Flamengo. Já a equipe paulista sofreu a nona derrota e com apenas oito pontos é a 11ª e penúltima colocado.

A oposta Ariane marcou 22 pontos e foi o grande destaque da partida. Também pelo Fluminense, as centrais Kays e Lara terminaram com 11 e 10 pontos, respectivamente.

— Não começamos o jogo como planejamos, mas conseguimos reagir e garantir a vitória, que é muito importante para a gente. Seguiremos trabalhando muito para nos aproximarmos cada vez mais de nossos objetivos — afirmou a levantadora Pri Heldes, que ganhou o troféu Viva Vôlei de melhor em quadra.

No Pinheiros, as ponteiras Talia Costa e Carol Grossi marcaram 17 e 14 pontos.

— Fizemos um ótimo primeiro set. Após isso, o mérito é do Fluminense, que se adaptou ao nosso jogo. Mesmo assim, fizemos um bom segundo e quarto sets. Fizemos mudanças táticas e técnicas, mas não conseguimos executar. A gente precisa jogar em alta intensidade para equilibrar melhor as ações e agora é partir para o próximo jogo — comentou Dudas Nunes, técnico do Pinheiros.