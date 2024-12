O filme de terror do torcedor vascaíno no Brasileirão parece não ter fim. Neste sábado (30), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco recebeu o lanterna e já rebaixado Atlético-GO em São Januário, e escapou de derrota nos acréscimos, ao empatar por 2 a 2, agravando a crise recente que vive o clube.