Criciúma perde para o Corinthians, e resultado beneficia o Grêmio na briga contra o rebaixamento

O Criciúma perdeu para o Corinthians por 4 a 2, neste sábado (30), em jogo realizado no Heriberto Hülse, pela 36ª rodada do Brasileirão. Com o resultado, o clube de Santa Catarina permanece com 38 pontos, na 17ª colocação, três atrás do Grêmio. Com isso, caso o Tricolor vença o São Paulo na Arena, neste domingo (1º), irá a 44 pontos, ficando seis pontos à frente do Criciúma e com três vitórias a mais — 12 contra nove —, não podendo mais ser alcançado.