João Fonseca bate Mensik e encerra fase de grupos do Next Gen Finals invicto

João Fonseca comemora nova vitória. Peter Staples / ATP Tour

Em mais uma bela exibição no ATP Next Gen Finals, o brasileiro João Fonseca fechou a fase de grupos da competição com 100% de aproveitamento ao derrotar o tcheco Jakub Mensik, 48º do mundo nesta sexta-feira, em Jeddah, por 3 sets a 2, com parciais de 3/4 (4/6), 4/3 (10/8), 4/3, (7/5), 3/4 (4/6) e 4/3 (7/5), em duas horas e 11 minutos. Este foi o segundo jogo mais longo da competição.

Com a vaga já garantida na semifinal antes mesmo de entrar em quadra, o tenista carioca encerrou essa etapa com três triunfos e na liderança do Grupo Azul.

Na estreia, o resultado positivo foi sobre o favorito Arthur Fils. No segundo confronto, o carioca superou o americano Learner Tien.

Com o fim da fase de grupos, as semifinais já estão definidas. No sábado, às 15h (de Brasília), João Fonseca busca um lugar na decisão diante do francês Luca Van Assche, 128º do ranking mundial.

Antes, às 13h, os americanos Alex Michelsen e Learner Tien disputam a primeira vaga na final, que está marcada para o domingo (22). Feliz pelo resultado, João quer agora manter o foco para repetir o desempenho na semifinal do Next Gen Finals.

— Quero me comportar como no jogo de hoje. Conheço o Luca (Van Assche). É um jogador sólido. Será a primeira vez que nos enfrentaremos e vou fazer o meu melhor. Espero conseguir a vitória — afirmou o número 145 do mundo, após a partida desta sexta.

A partida contra Mensik foi bastante disputada e os cinco sets foram definidos no tie-break. Em confronto ajustado nos detalhes, Mensik levou a melhor na primeira parcial. O tcheco escapou de 0/40 no início da partida, com direito a três aces seguidos no mesmo game e abriu vantagem.

No segundo set, Fonseca salvou quatro set points e definiu a parcial com uma passada espetacular. A virada veio na terceira parcial em outro confronto bastante equilibrado onde o brasileiro voltou a ter mais frieza no momento de aplicar seus golpes.

Com games rápidos e pontos definidos com poucas trocas de bola, o jogo seguiu disputado no quarto set. O brasileiro chegou a abrir vantagem no tie-break, mas não aproveitou as chances e permitiu o empate em 2 a 2 após um belo ace de Mensik. Na abertura do quinto set, valeu a boa fase de Fonseca para marcar ponto decisivo e definir a vitória por 3 sets a 2.

O torneio

O Next Gen ATP tem regras mais flexíveis em comparação a eventos tradicionais do circuito. Um dos exemplos é a liberdade para o público circular durante as partidas. Veja como são as partidas: