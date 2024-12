Copa da NBA: confira os confrontos das quartas de final

O Dallas Mavericks de Luka Doncic conseguiu avançar como melhor segundo colocado do Oeste. Tim Heitman / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP

A fase de grupos da Copa da NBA terminou. Foram conhecidas as oito equipes que se classificaram para as quartas de final do torneio. A competição ocorre durante temporada regular da liga norte-americana de basquete. Os confrontos serão em jogo único e, a partir da semifinal, em quadra neutra, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

As equipes foram divididas em três grupos de cinco no Leste e da mesma forma no Oeste. Os primeiros colocados se classificaram de forma direta, enquanto o melhor segundo colocado de cada conferência também avançou.

No Leste, New York Knicks (4-0), Milwaukee Bucks (4-0) e Atlanta Hawks (3-1) lideraram os grupos. O Orlando Magic (3-1) foi a equipe que conseguiu a última vaga, pois conseguiu ter um saldo de pontos maior do que Boston Celtics e Detroit Pistons, que ficaram em segundo nas outras chaves, com a mesma campanha, mas com saldo inferior.

No Oeste, foi mais equilibrado. Houston Rockets, Oklahoma City Thunder e Golden State Warriors foram os líderes, todos com campanha 3-1. O quarto classificado foi o Dallas Mavericks, que superou o Phoenix Suns como melhor segundo colocado, com saldo 46 contra 30.

Veja os confrontos das quartas de final da Copa da NBA:

Leste

Milwaukee Bucks x Orlando Magic - terça-feira (10), às 21h

New York Knicks x Atlanta Hawks - quarta-feira (11), às 21h

Oeste

Oklahoma City Thunder x Dallas Mavericks - terça-feira (10), às 23h30min

Houston Rockets x Golden State Warriors - quarta-feira (11), às 23h30min

As franquias que vencerem se classificam para as semifinais e se enfrentam na mesma conferência. As partidas estão programadas para o dia 14 de dezembro. A grande final será no dia 17.