Guarda-costas diz que teria áudio em que O.J. Simpson confessa assassinatos, mas polícia não confirma

O site norte-americano TMZ publicou nesta terça-feira (3) que policiais de Minnesota teriam acesso a uma gravação na qual O.J. Simpson confessa os assassinatos da ex-mulher, Nicole Brown, e do garçom Ron Goldman, em 1994. A notícia representaria uma reviravolta no caso conhecido como o Julgamento do Século. O ex-jogador de futebol americano e da NFL, falecido em abril de 2024 , foi inocentado e não foi preso pelo crime.

De acordo com o mandado de busca, obtido pelo TMZ, a polícia foi informada de que O.J. Simpson também admitia, no áudio, que havia uma terceira pessoa envolvida nos assassinatos.

O pen drive estaria com um homem chamado Iroc Avelli, ex-guarda-costas de Simpson. Segundo o portal de notícias, Avelli foi preso em março de 2022 e, na coleta de evidências para uma outra investigação, foram apreendidos uma mochila com munição e outros itens.

Em 2024, dois meses após a morte do ex-atleta aos 76 anos, o advogado de Avelli entrou em contato com as autoridades para avisar sobre o pen drive com a suposta confissão de Simpson.