Cavaliers vencem os Celtics na NBA e líder do Oeste é derrotado; veja os resultados de domingo, dia 1º

Donovan Micthell se destacou com 20 pontos no último quarto.

A situação, desta vez, se inverteu. E o time de Cleveland mostrou por que é o melhor time da competição até agora. Em um jogo marcado pelo equilíbrio, com 10 mudanças na liderança do placar, o time da casa deslanchou no último quarto, sob o comando de Donovan Mitchell, que marcou 20 dos seus 35 pontos justamente no período final do confronto.